Генштаб: Росармія безуспішно намагалася сьогодні наступати на декількох напрямках

Російські війська безуспішно намагалися просунутися на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах, на Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих районів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Так, на Харківському напрямку війська РФ зробили спробу наступу у напрямку Долини, на Бахмутському у напрямках населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське та Зайцеве, безуспішно – відійшли.



На Авдіївському напрямку наступальними та штурмовими діями російські військові намагалися покращити тактичне становище у напрямках населених пунктів Первомайське, Невельське та Досвідчене, успіху не мали, втратили та відійшли, зазначає Генштаб.



На Новопавлівському напрямі штурмовими діями російські війська намагалися покращити тактичне становище у напрямку до населеного пункту Водяне, але також безуспішно відійшли.



«Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує ведення розвідки, виконання завдання щодо підтримки дій наземного угруповання та блокування цивільного судноплавства. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об'єктах та елементах інфраструктури в глибині території України», – підсумували в Генштабі ЗСУ.



Раніше сьогодні заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що російські війська скоригували плани щодо захоплення Донецької області та пересунули крайній термін на 15 вересня.