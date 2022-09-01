Войска РФ теперь хотят захватить Донецкую область до 15 сентября — Генштаб

Российские войска скорректировали планы по захвату Донецкой области и передвинули крайний срок на 15 сентября. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.



«Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать условия для возобновления наступления», — перечислил Громов.



По его словам, российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября.



Ранее российские оккупанты планировали захватить всю Донецкую область до конца августа, однако им этом не удалось.

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