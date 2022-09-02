Из Святогорской Лавры эвакуировали 17 человек

Святогорская лавра. Фото: Святогорской ГВА

Первого сентября удалось провести эвакуацию мирных людей из Святогорской Лавры. Об этом сообщает Святогорская городская военная администрация.



Святогорская Лавра находится на правом берегу Северского Донца. Последние несколько месяцев, подчеркнули в администрации, она является объектом постоянных обстрелов и манипуляций оккупантов, которые удерживают под контролем левый берег реки.



Кроме служителей монастыря, там до сих пор находится значительное количество гражданских людей, которые отказывались выезжать. И когда поступила информация, что в монастыре есть люди, которые готовы уехать, началась работа по планированию и организации эвакуации.



Первого сентября при участии местных властей, ГСЧС, СБУ, военных из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 17 человек.



«Все люди находятся в безопасности. Эвакуация гражданского населения продолжается», — отметили в администрации.

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