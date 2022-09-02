Зі Святогірської Лаври евакуювали 17 людей

Святогірська лавра. Фото: Святогірський ГВА

Першого вересня вдалося провести евакуацію мирних людей зі Святогірської Лаври. Про це повідомляє Святогірська міська військова адміністрація.



Святогірська Лавра знаходиться на правому березі Сіверського Донця. Останні кілька місяців, наголосили в адміністрації, вона є об'єктом постійних обстрілів та маніпуляцій окупантів, які утримують під контролем лівий берег річки.



Крім служителів монастиря, там досі є значна кількість громадянських людей, які відмовлялися виїжджати. І коли надійшла інформація, що в монастирі є люди, які готові виїхати, розпочалася робота щодо планування та організації евакуації.



Першого вересня за участю місцевої влади, ДСНС, СБУ, військових зі Святогірської Лаври вдалося евакуювати 17 людей.



«Всі люди перебувають у безпеці. Евакуація цивільного населення продовжується», — зазначили в адміністрації.

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