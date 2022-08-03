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Над Святогорском установили флаг Украины

03 августа 2022, 18:50

Над Святогорском установили флаг Украины

На самой высокой точке Святогорска — памятнике Артему — установили флаг Украины. Об этом сообщила Святогорская городская военная администрация.

Флаг установлили бойцы батальона имени генерала Кульчицкого.

Памятник Артему находится на горе на левом берегу Святогорска, который контролируют украинские военные. Там же находится Святогорская лавра.

Российские силы находятся на левом берегу Святогорска.

1 июня территория Святогорской лавры подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны российских оккупационных войск. В результате обстрела погибли архимандрит Галактион, монах Аристоклий и монахиня Варвара. Несколько священнослужителей получили тяжелые ранения.

7 июня Минобороны РФ заявило о том, что левый берег Святогорска находится под российским контролем. Город разделен рекой Северский Донец. На левом берегу находится административная и жилая часть Святогорска, а на правом, более высоком, — Святогорская лавра. Мост между берегами был разрушен в начале июня. 

Мэр Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону России. В Украине ему объявлено подозрение в госизмене.

На территории лавры остается до 600 мирных жителей, которые не могут ее покинуть из-за боевых действий.

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