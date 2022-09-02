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Кто может получить справку ВПЛ — разъяснение Минреинтеграции

02 сентября 2022, 10:09

Кто может получить справку ВПЛ — разъяснение Минреинтеграции

Регистрация места жительства на временно оккупированной территории — не единственное основание для взятия на учет внутренне перемещенного лица. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В ведомстве отметили, что на горячие линии поступают обращения граждан, которым отказывают в выдаче справки ВПЛ — из-за того, что место жительства зарегистрировано не на тех территориях, где продолжаются боевые действия, или которые находятся во временной оккупации.

«Подчеркиваем: действующим законодательством предусмотрено, что отсутствие такой регистрации не может являться основанием для отказа в выдаче справки ВПЛ. Министерство направило письмо областным военным администрациям с соответствующими разъяснениями», — сообщили в Минреинтеграции.

Там пояснили, что если переселенцу безосновательно отказывают в выдаче данной справки, необходимо обращаться на горячие линии Минреинтеграции.

Свое место жительства можно подтвердить не только штампом о регистрации в паспорте. Также можно использовать:

  • военный билет;
  • трудовую книжку;
  • документ, подтверждающий право собственности на недвижимость, и т.д.

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