Кто может получить справку ВПЛ — разъяснение Минреинтеграции

Регистрация места жительства на временно оккупированной территории — не единственное основание для взятия на учет внутренне перемещенного лица. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



В ведомстве отметили, что на горячие линии поступают обращения граждан, которым отказывают в выдаче справки ВПЛ — из-за того, что место жительства зарегистрировано не на тех территориях, где продолжаются боевые действия, или которые находятся во временной оккупации.



«Подчеркиваем: действующим законодательством предусмотрено, что отсутствие такой регистрации не может являться основанием для отказа в выдаче справки ВПЛ. Министерство направило письмо областным военным администрациям с соответствующими разъяснениями», — сообщили в Минреинтеграции.



Там пояснили, что если переселенцу безосновательно отказывают в выдаче данной справки, необходимо обращаться на горячие линии Минреинтеграции.



Свое место жительства можно подтвердить не только штампом о регистрации в паспорте. Также можно использовать:

военный билет;

трудовую книжку;

документ, подтверждающий право собственности на недвижимость, и т.д.

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