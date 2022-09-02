Хто може отримати довідку ВПО — роз'яснення Мінреінтеграції

Реєстрація місця проживання на тимчасово окупованій території — не єдина підстава взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



У відомстві зазначили, що на гарячі лінії надходять звернення громадян, яким відмовляють у видачі довідки ВПО — через те, що місце проживання зареєстроване не на тих територіях, де продовжуються бойові дії, або які перебувають у тимчасовій окупації.



«Наголошуємо: чинним законодавством передбачено, що відсутність такої реєстрації не може бути підставою для відмови у видачі довідки ВПО. Міністерство надіслало листа обласним військовим адміністраціям з відповідними роз'ясненнями», — повідомили в Мінреінтеграції.



Там пояснили, що якщо переселенцю безпідставно відмовляють у видачі цієї довідки, необхідно звертатися на гарячі лінії Мінреінтеграції.



Своє місце проживання можна підтвердити не лише штампом про реєстрацію в паспорті. Також можна використовувати:

військовий квиток;

трудову книжку;

документ, що підтверджує право власності на нерухомість тощо.

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