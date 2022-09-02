Оккупанты «Градами» атаковали ​​Никопольский район Днепропетровской области

Российские войска из РСЗО «Град» обстреляли ​​Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его информации, в Красногригорьевской общине ранен 56-летний мужчина, он госпитализирован. Также в этой общине был разрушен дом, а еще шестнадцать – повреждены. Резниченко отметил, что снарядами задето здание учебного заведения, автомобиль, газопровод и линия электропередач. В одном из сел Красногригорьевской общины без света осталось более 2 000 человек, без воды – почти 5 000.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ночью 2 сентября в захваченном российскими войсками городе горел склад с боеприписами оккупантов.