Окупанти «Градами» атакували Нікопольський район Дніпропетровської області

Російські війська з РСЗВ «Град» обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, у Червоногригорівській громаді поранено 56-річного чоловіка, його госпіталізовано. Також у цій громаді було зруйновано будинок, а ще шістнадцять – пошкоджено. Резніченко зазначив, що снарядами пошкоджена будівля навчального закладу, автомобіль, газопровід та лінія електропередач. В одному із сіл Червоногригорівської громади без світла залишилося понад 2 000 осіб, без води – майже 5 000 осіб.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що вночі 2 вересня у захопленому російськими військами місті горів склад із боєприписами окупантів.