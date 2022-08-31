«По тот берег Энергодара». Как под постоянными обстрелами живет Никополь на Днепропетровщине

Собаки возле разрушенного обстрелами здания в Никополе, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В последний месяц внимание не только Украины, но и всего мира приковано к Запорожской АЭС в оккупированном РФ Энергодаре. Авария на ней — это риск второго Чернобыля, но в разы мощнее. На другом берегу реки расположен город Никополь, который находится под контролем ВСУ, но с каждым днем ​​все больше страдает от обстрелов.



Украинским военным все тяжелее защищать город, поскольку оккупанты шантажируют их, прячась за АЭС и мирными кварталами. Местные жители уже обустроили подвалы и даже готовятся к зиме, но городская власть советует им выезжать.



Детальнее о том, как город Никополь в Днепропетровской области выживает под обстрелами — в репортаже Виктории Рощиной для «Новостей Донбасса».



«Дома нет»

«Мы выехали из дома вечером в полдесятого, а в 00:18 — снаряд попал в дом. Остался только фундамент», — рассказывает мне Наталья — жительница Никополя, которую я встречаю возле горсовета.



Наталья потеряла дом из-за обстрела Никополя «градами», август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Туда она пришла для документирования разрушенного жилья. 22 июля во время обстрела «градами» ее дом в районе местного порта был полностью разрушен. «Мы сразу все ликвидировали, сейчас только собираем документы на возмещение. И ждем, пока закончится война», — говорит женщина.



Все, что осталось от дома Натальи после июльского обстрела, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Таких пострадавших как она — десятки, а то и сотни. Все идут в горсовет для фиксации разрушений и получения любой минимальной помощи. Большинство жителей уже давно не ночуют дома — уезжают за город, другие — прячутся в укрытиях. «Страшно. Мы уже три недели живем в подвале», — рассказывает жительница Никополя Зоя. «И ночью и днем стреляют. Как только скажут "тревога" — бежим в подвал».



Снаряд, который упал в жилом квартале Никополя, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Несколько дней назад у ворот ее дома упал вражеский снаряд, но уезжать из Никополя женщина не планирует. «Куда? Если бы квартира была. А так куда? Дай бог, чтобы все было хорошо, чтобы все были живы», — говорит женщина.



Плановая эвакуация будет происходить только по рекомендациям военных, пока такой команды не было, поэтому люди выезжают самостоятельно и жалуются на нехватку средств.



Результаты обстрелов в Никополе. Фото предоставлены Новостям Донбасса

«Куда ехать? Кто нас ждет?» — говорит местный житель Николай. «Для того чтобы ехать — нужны деньги. А если пенсия 2000 гривен, то куда? Страшно. Но что делать? Прилетит, так прилетит».



Результаты обстрелов в Никополе. Фото предоставлены Новостям Донбасса

«Это ночью был "град"», — рассказывает Владимир об обстрелах частного сектора.



— Слава богу без пострадавших было, мы спускались в подвал». Он показывает полностью разрушенные дома и добавляет, что теперь, как и большинство жителей города, на ночь выезжает с семьей из Никополя. «Каждый день ждешь “чего-то”. Состояние у людей не очень хорошее. Даже у пророссийских сейчас открылись глаза, потому что они видят, что снаряд не разбирается за кого ты — просто лупит».



Разрушенное обстрелами здание в Никополе, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Проблем с коммуникациями, медикаментами, водой и продуктами нет. В городе остаются местные власти, правоохранители и все службы. «Я думаю, что все у нас будет хорошо, что Украина освободиться», — заключает Владимир.

«Террор населения»

Результаты обстрелов в Никополе. Фото предоставлены Новостям Донбасса

По словам главы военно-гражданской администрации Никополя Евгения Евтушенко, оккупанты обстреливают город из трех точек: Энергодар, Каменка и Водяное.



Глава военно-гражданской администрации Никополя Евгений Евтушенко, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«В Энергодаре они прячутся за АЭС, а в Каменке и Водяном — за людьми, за жилыми домами. Им украинские военные противодействуют, насколько это возможно, чтобы не страдали наши жители Украины», — объясняет Евтушенко.

Вид на Запорожскую АЭС из Никополя, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Безопасности нет вообще стабильной. Обстрелы могут быть днем, могут быть ночью. Они стреляют по мирным местам, по жилым кварталам, просто бьют по городу. Это обычный террор, который может быть в классическом виде», — говорит Евтушенко.



Результаты обстрелов в Никополе. Фото предоставлены Новостям Донбасса

По словам главы ВГА, из города выехало около 50 процентов жителей и всем остальным он также советует по возможности временно покидать Никополь. «Мы же гостеприимное государство. Вот можно поехать на время навестить своих родственников». По словам Евтушенко, большинство жителей Никополя имеют проукраинскую позицию. «В основном люди настроены патриотически — в защиту города, — говорит Евтушенко. — Конечно, есть те, кто ментально близок к «русскому меру», тихо ожидающие, что он придет на эту землю. Такие люди есть, но их очень мало».



Проукраинский билборд в Никополе, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Жизнь в подвале»

«У нас утро начинается так — «Доброе утро. Вы как?» и либо сердечко ставим, либо — «живые», либо — «не дождутся», — рассказывает мне местная жительница Никополя Ирина.



Жительница Никополя Ирина, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Она показывает мне дорогу к разрушенной многоэтажке и добавляет, что, несмотря на страх, пока не планирует ехать из-за больной сестры. «Наши работают, но им очень тяжело. Жаль, что мы пока не можем им достойно ответить, потому что там атом», — говорит женщина.

«Что в нашем Никополе есть такого, что они бахкают?» — возмущается местная жительница Любовь. Ее я встречаю у одного из бомбоубежищ. «Они просто закрыли глаза и бросают этот снаряд. И страдают люди, годами добивавшиеся того, чтобы построить ту избушку, сделать себе уют…»



Жительница Никополя Любовь, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Женщина вспоминает обстрелы 23 августа и говорит, что после этого не отходит далеко от подвала. «Это был мрак. Это был такой день, что мы бегали, прятались, не выходили никуда, думали, что взлетим куда-нибудь сами. Но, ничего, бог дал нам силы. «Мы постоянно молимся. На день всегда раза три четыре прошу бога, молюсь о детях».



Поврежденная обстрелами многоэтажка в Никополе, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Третий, четвертый этажи снесло полностью и теперь страх после этого», — говорит Татьяна. «Дом стоит, но туда прибежал, переоделся, что-то схватил и побежал, потому что не знаешь когда начнут стрелять. Обстреливают утром и до вечера. Не знаем будет ли завтра или будем живы мы».



Жительница Никополя Татьяна проживает в подвале с собакой, поскольку ее дом разрушен обстрелами, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Женщина добавляет, что они пытаются приспосабливаться к новой жизни и оборудовали подвал к зиме. «Не думали никогда, что будет такая жизнь, но сейчас реалии у нас такие».



Жители Никополя прячутся в подвалах из-за регулярных обстрелов города, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Ее соседка по бомбоубежищу Ирина объясняет, почему люди не уезжают. «Сейчас в первую очередь вывозим пожилых людей. Потому что бабушки, дедушки говорят, что будем здесь до последнего. А когда начали стрелять — боятся. Мы вывозим и возвращаемся, потому что пока работа есть — хочется поддержать город», — говорит Ирина.



Жительница Никополя Ирина, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«И наши военные тоже — они же вдохновляются, что город не умер, мы в них верим, верим в нашу Украину. Верим, что все это временно. Надо здесь тоже кому-то оставаться. Если все будут ехать, то что же тогда? Город-призрак? Воюют же за людей».



Женщины говорят, что беда всех сплотила. «Мы здесь живем, как одна большая семья, помогаем друг другу».



Есть в бомбоубежищах и дети. «Сейчас мы уже и живем в подвале, раньше просто пережидали», — рассказывает мама двоих детей Валентина. Дети очень боятся и общения им здесь не хватает. Мы также уже готовимся к дистанционному обучению именно здесь».



Жительница Никополя Клавдия живет в подвале из-за регулярных обстрелов города, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Чуть дальше от них на стуле сидит Клавдия Ивановна. Она перенесла прошлую войну. «Очень тяжело переносим тяжесть всех этих событий, которые легли на наши плечи. Тем более в моем возрасте. Но мы терпеливо ждем и надеемся на победу», — говорит женщина и вспоминает свое тяжелое детство. «Мне было четыре года. У нас семья была большая. Мама нас всех прятала — накрывала одеялом, а сверху сама, как птичка нас оберегала. Мы все выжили, с папой они нас выучили. Сам папа на фронте потерял зрение — они шли в разведку и был заминирован лес», — вспоминает женщина.



В подвалах также проживают и животные. «Вот это наша кошка Маша. Сфотографируйте ее, пожалуйста», — просит меня девочка Настя. «А еще у нас есть попугай Арчи. Но он дома».



Девочка из Никополя показывает свою кошку в подвале, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Народ в Никополе в глубокой депрессии, — говорит местная жительница Валерия. — Радости мало, город пуст».



Поврежденное обстрелами здание в Никополе, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В Никополе очень много разрушений — школы, садики, жилые дома и даже церковь.



«Оно вспыхнуло, но не загорелось», — рассказывают мне прихожане местного храма УПЦ в Никополе.



Прихожанин церкви УПЦ в Никополе показывает остатки снарядов после обстрела храма, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Оно летело в сам храм, а потом словно рукой его развернуло и попало в гараж. Может, потому что мы молимся?» — говорит матушка Ольга. «Мы не просто молимся, а кричим к богу — чтобы был мир, не хотим войны».



Разрушенный обстрелами гараж на территории храма УПЦ в Никополе, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Возле одного из разрушенных домов, я вижу скорую. После обстрелов электрик пытался починить проводку и его ударило током. Спасти мужчину не удалось.



Врачи скорой пытаются спасти мужчину, которого ударило током в Никополе, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Далее вижу дотла сгоревший рынок. Там до сих пор в земле торчат неразорванные снаряды и по территории «работают» мародеры. «Около часа наблюдали, как обстреливали рынок», — рассказывают свидетели.



Разрушенный обстрелами рынок в Никополе, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Город у нас очень хороший. Здесь раньше столько народу было и эти же россияне приезжали сюда на отдых», — говорит местная жительница Любовь. «Для меня лично — это очень ценный город».

«Только Украина»

Проукраинский билборд в Никополе, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«По моему мнению, скоро все это не завершится», — говорит глава ВГА Евгений Евтушенко. «Это долговременная история и она сейчас переходит в такую ​​позиционную фазу, ее скорого завершения не будет, к сожалению».



«Люди очень сплотились, — говорит местная жительница Любовь. — Мы панике не поддаемся, верим в ВСУ».



Поврежденное обстрелами здание в Никополе, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Россия начала захватывать территории еще в 2014 году, они не остановились и так могло продолжаться долго. Но я думаю, что мы устоим и победа будет за нами», — говорит местная жительница Клавдия.



«Я считаю, что гражданин страны, который не хочет защищать эту страну, пользуется ее благами, а когда начинается угроза — убегает — это не гражданин, это паразит», — говорит глава ВГА Евгений Евтушенко.



Поврежденное обстрелами здание в Никополе, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«То есть он находится здесь только тогда, когда ему выгодно, тепло и удобно, а если только какая-то опасность — он убегает. Где здесь патриотизм, гражданство, какая-нибудь история о государстве? Ее нет. Это обычный паразитизм».



Котенок на руинах сгоревшего рынка в Никополе, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Мы только за Украину, за нынешнюю власть, — говорит местная жительница Никополя Валерия. — Есть и пророссийские, но это не молодежь. Это, как правило, пенсионеры, которые верят во что-то советское».



«Есть надежда на то, что скоро закончится эта война и мы будем жить красиво, счастливо, все поднимем вместе», — говорит местная жительница Любовь. «Все будет хорошо…»

