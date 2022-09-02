Более 70% вузов Украины готовы к проведению очного обучения — правительство

Более 70% заведений профессионального высшего и высшего образования готовы проводить очное обучение. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, отметив, что в профессиональных технических заведениях этот показатель еще выше – к offline-обучению готовы 88% заведений.

В Киев, Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Кировоградской областях готовых к очному обучению заведений больше чем в остальных регионах.



Всего же в Украине, по данным Шкарлета, к традиционному очному обучению готовы 56% учебных заведений, в частности, 64% школ и 44% садиков.

В правительстве отмечают, что проверки продолжаются, а потому количество готовых к очной учебе заведений может возрасти.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что около 106 тысяч учеников и студентов из Донецкой области теперь обучаются в школах дистанционно.