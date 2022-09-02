Понад 70% ВНЗ готові до проведення очного навчання — уряд

02 вересня 2022, 13:57

Понад 70% ВНЗ готові до проведення очного навчання — уряд

Більше 70% закладів професійної вищої та вищої освіти України готові проводити очне навчання. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, зазначивши, що у професійних технічних закладах цей показник ще вищий – до offline-навчання готові 88% закладів.

У Києві, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Кіровоградській областях готових до очного навчання закладів більше, ніж в інших регіонах.

Усього ж в Україні, за даними Шкарлета, до традиційного очного навчання готові 56% навчальних закладів, зокрема 64% шкіл та 44% садків.

В уряді зазначають, що перевірки продовжуються, а тому кількість готових до очного навчання закладів може зрости.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що близько 106 тисяч учнів та студентів з Донецької області тепер навчаються у школах дистанційно.

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