Понад 70% ВНЗ готові до проведення очного навчання — уряд

Більше 70% закладів професійної вищої та вищої освіти України готові проводити очне навчання. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, зазначивши, що у професійних технічних закладах цей показник ще вищий – до offline-навчання готові 88% закладів.

У Києві, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Кіровоградській областях готових до очного навчання закладів більше, ніж в інших регіонах.



Усього ж в Україні, за даними Шкарлета, до традиційного очного навчання готові 56% навчальних закладів, зокрема 64% шкіл та 44% садків.

В уряді зазначають, що перевірки продовжуються, а тому кількість готових до очного навчання закладів може зрости.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що близько 106 тисяч учнів та студентів з Донецької області тепер навчаються у школах дистанційно.