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Ученики 300 школ Донецкой области теперь учатся дистанционно

01 сентября 2022, 23:11

Ученики 300 школ Донецкой области теперь учатся дистанционно

Около 106 тысяч учеников и студентов из Донецкой области теперь обучаются в школах дистанционно. Об этом рассказал глава областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального марафона. Он отметил, что в условиях полномасштабной войны в Украине невозможно обеспечить безопасное полноценное обучение детей в школах.

Дистанционное обучение 1 сентября начали 298 учебных заведений Донетчины. Кириленко отметил, что до полномасштабного вторжения РФ в области работали 524 учебных заведения.

Кроме этого, из области эвакуированы 80% учеников, часть из которых продолжили учебу в своих школах, но дистанционно. То есть им не пришлось устраиваться в учебные завдения в новых громадах Украины.

В Украине из 12 тысяч 910 школ с сегодняшнего дня обучение в 3,5 тысячи осуществляется исключительно в очном режиме, почти в пяти тысячах — полностью онлайн.

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