Ученики 300 школ Донецкой области теперь учатся дистанционно

Около 106 тысяч учеников и студентов из Донецкой области теперь обучаются в школах дистанционно. Об этом рассказал глава областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального марафона. Он отметил, что в условиях полномасштабной войны в Украине невозможно обеспечить безопасное полноценное обучение детей в школах.



Дистанционное обучение 1 сентября начали 298 учебных заведений Донетчины. Кириленко отметил, что до полномасштабного вторжения РФ в области работали 524 учебных заведения.



Кроме этого, из области эвакуированы 80% учеников, часть из которых продолжили учебу в своих школах, но дистанционно. То есть им не пришлось устраиваться в учебные завдения в новых громадах Украины.

В Украине из 12 тысяч 910 школ с сегодняшнего дня обучение в 3,5 тысячи осуществляется исключительно в очном режиме, почти в пяти тысячах — полностью онлайн.