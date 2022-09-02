За распространение «образовательных стандартов» РФ в оккупации предусмотрены санкции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий инициировало применение санкций за распространение на временно оккупированных территориях «образовательных стандартов» РФ. Об этом сообщает ведомство.



В Минреинтеграции отметили, что «преподаватели» и образовательные учреждения в оккупации, которые распространяли «образовательные стандарты» России, и признают образовательные квалификации, присвоенные учреждениями высшего образования России, подпадают под специальные экономические и другие санкции сроком на пять лет.



«Применяются также санкции к ряду российских учреждений высшего образования и их руководителей и ученых, которые несут ответственность за пропаганду агрессивной войны России против Украины», — подчеркнули в ведомстве.



Там добавили, что в целом санкции распространяются на 81 физическое и 53 юридических лица.



Соответствующее распоряжение приняло сегодня правительство на своем заседании, одобрив предложения Минреинтеграции. Формат реализации санкционных мер теперь рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны.

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