Верещук призвала педагогов и семьи учащихся выезжать с оккупированных территорий

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала учителей и семьи, в которых есть учащиеся, выезжать из оккупации на подконтрольные Украине территории.



Она отметила, что меньше чем через три месяца начнется новый учебный год, и для многих родителей и педагогов наступает время принимать решения. Украина будет воевать за оккупированные территории, и они могут стать зоной боевых действий. Кроме того, «то, куда в сентябре уйдут учиться дети, может буквально определить судьбу и детей, и родителей».



«Что касается педагогов, особенно молодых, то неправильное решение сейчас может навсегда разрушить профессиональную жизнь. Поэтому обращаюсь к педагогам учебных заведений всех уровней на временно оккупированных территориях: не работайте на оккупантов. Просто переезжайте на подконтрольную правительству Украины территорию. Работа здесь вам найдется. Если будете работать на оккупантов, юридической ответственности, возможно, вы избежите. Но, ваша карьера педагога на этом будет завершена», — подчеркнула Верещук.



Также она обратилась к родителям учащихся с временно оккупированных территорий с призывом не отдавать детей в учебные учреждения оккупантов.



«Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что тяжело. Понимаю, без своего жилья, без работы, без друзей очень тяжело. Но будущее здесь с нами, а не с ними. Немножко терпения, и все наладится. Переживем и это. Дети потом будут благодарны», — резюмировала Верещук.

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