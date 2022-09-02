За поширення «освітніх стандартів» РФ в окупації передбачено санкції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій ініціювало застосування санкцій за поширення на тимчасово окупованих територіях «освітніх стандартів» РФ. Про це повідомляє відомство.



У Мінреінтеграції зазначили, що «викладачі» та освітні установи в окупації, які розповсюджували «освітні стандарти» Росії, та визнають освітні кваліфікації, присвоєні установами вищої освіти Росії, підпадають під спеціальні економічні та інші санкції на п'ять років.



«Застосовуються також санкції до низки російських установ вищої освіти та їх керівників та науковців, які відповідають за пропаганду агресивної війни Росії проти України», — наголосили у відомстві.



Там додали, що загалом санкції поширюються на 81 фізичну та 53 юридичні особи.



Відповідне розпорядження ухвалив сьогодні уряд на своєму засіданні, схваливши пропозиції Мінреінтеграції. Формат реалізації санкційних заходів тепер розгляне Рада національної безпеки та оборони.