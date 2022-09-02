В центре Донецка при обстреле погибли два человека, один – ранен

В оккупированном Донецке на площади Ленина во время обстрела вечером 2 сентября погибла женщина. Всего в результате обстрела Ворошиловского района Донецка на улице Артема и бульваре Пушкина погибли 2 человека и еще 1 мирный житель получил ранение.





Недалеко от места падения снарядов располагается так называемый «народный совет ДНР». Группировка захватила центральные административные здания в Донецке, обустроив их под собственные нужды. Среди них – Главпочтамт и Донецкая областная администрация.



Данный периметр уже не впервые попадает под обстрел.