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В центре Донецка при обстреле погибли два человека, один – ранен

02 сентября 2022, 20:15

В центре Донецка при обстреле погибли два человека, один – ранен

В оккупированном Донецке на площади Ленина во время обстрела вечером 2 сентября погибла женщина. Всего в результате обстрела Ворошиловского района Донецка на улице Артема и бульваре Пушкина погибли 2 человека и еще 1 мирный житель получил ранение.



Недалеко от места падения снарядов располагается так называемый «народный совет ДНР». Группировка захватила центральные административные здания в Донецке, обустроив их под собственные нужды. Среди них – Главпочтамт и Донецкая областная администрация.    

Данный периметр уже не впервые попадает под обстрел.

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