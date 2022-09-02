У центрі Донецька під час обстрілу загинули двоє людей, одна – поранена

В окупованому Донецьку на площі Леніна під час обстрілу ввечері 2 вересня загинула жінка. Загалом внаслідок обстрілу Ворошилівського району Донецька на вулиці Артема та бульварі Пушкіна загинули 2 особи та ще 1 мирний житель отримав поранення.





Неподалік місця падіння снарядів розташовується так звана «народна рада ДНР». Угруповання захопило центральні адміністративні будівлі у Донецьку, облаштувавши їх під власні потреби. Серед них – Головпоштамт та Донецька обласна адміністрація.



Цей периметр вже не вперше потрапляє під обстріл.