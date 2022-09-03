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В Донецке и Макеевке из-за обстрелов погибли шесть человек

03 сентября 2022, 09:24

В Донецке и Макеевке из-за обстрелов погибли шесть человек

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли шесть человек, в том числе парень-подросток 2008 года рождения.

В так называемом «СЦКК ДНР» заявили, что смерти зафиксированы в Куйбышевском, Ворошиловском, Калининском районах Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 17 гражданских лиц в Петровском, Кировском, Куйбышевском, Ворошиловском, Калининском районах Донецка, Макеевке и Дебальцево.

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли три мирных жителя, еще три человека ранены.

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