У Донецьку та Макіївці через обстріли загинули шестеро людей

Минулої доби на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території загинули шестеро людей, зокрема хлопець-підліток 2008 року народження.



У так званому «СЦКК ДНР» заявили, що смерті зафіксовано у Куйбишевському, Ворошилівському, Калінінському районах Донецька та Червоногвардійському районі Макіївки.



Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали 17 цивільних осіб у Петрівському, Кіровському, Куйбишевському, Ворошилівському, Калінінському районах Донецька, Макіївці та Дебальцевому.

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли загинули троє мирних жителів, ще троє людей поранені.



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