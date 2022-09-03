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В результате обстрелов Донетчины погибли три человека

03 сентября 2022, 08:23

В результате обстрелов Донетчины погибли три человека

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли три мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

По информации ОВА, смерти гражданских зафиксированы в Зайцево, Угледаре и Богоявленке.

Еще три человека ранены: в Красногоровке, Краматорске и селе Константиновка.

По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 793 человека. 2011 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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