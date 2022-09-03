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Как «ДНР»: Группировка «ЛНР» снизила курс гривны на оккупированной территории

03 сентября 2022, 10:27

Как «ДНР»: Группировка «ЛНР» снизила курс гривны на оккупированной территории

«ЛНР» внесла изменения в порядок использования гривны на подконтрольной группировке территории. Об этом говорится в опубликованном «постановлении» так называемого «правительства».

«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,25 российских рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — говорится в «документе».

Также отмечается, что «кредитные организации до 6 сентября включительно осуществляют безналичную конвертацию наличной гривны по курсу 1,5 рубля за одну гривну».

«Госбанк до 7 сентября включительно проводит безналичную конвертацию украинской гривны, инкассированной у филиалов иностранных банков, в российский рубль по курсу 1,50 российских рубля за 1 гривну», — заявили в «ЛНР».

«Постановление» вступает в силу с 5 сентября.

Ранее применялся курс 1,5 рубля за одну гривну, а перед этим 2 рубля за одну гривну.

Отметим, что такое же решение приняли и в группировке «ДНР». Глава «ДНР» Денис Пушилин внес изменения в порядок использования наличной украинской гривны на подконтрольной группировке территории. Согласно тексту, устанавливается «официальный» курс в размере 1,25 российских рубля за одну украинскую гривну.

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