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Пушилин снизил курс гривны на подконтрольной группировке «ДНР» территории

02 сентября 2022, 16:44

Пушилин снизил курс гривны на подконтрольной группировке «ДНР» территории

Глава «ДНР» Денис Пушилин внес изменения в порядок использования наличной украинской гривны на подконтрольной группировке территории. Об этом говорится в опубликованном «указе».

Согласно тексту, устанавливается «официальный» курс в размере 1,25 российских рубля за одну украинскую гривну.

«По указу, ЦРБ и другие аккредитованные в ДНР банки до 6 сентября включительно должны проводить безналичную конвертацию гривны у субъектов хозяйствования по курсу 1,5 рубля за гривну. Указ вступает в силу 5 сентября», — уверяют в «ДНР».

Ранее, с 25 июня, боевики установили курс 1,5 рубля за гривну, до этого — два рубля за гривну. Использование наличной гривны «временно разрешили» для расчетов на подконтрольной «ДНР» территории в марте.

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