Як «ДНР»: Угруповання «ЛНР» знизило курс гривні на окупованій території

«ЛНР» внесла зміни до порядку використання гривні на підконтрольній угрупуванню території. Про це йдеться в опублікованій «постанові» так званого «уряду».



«При визначенні цін на товари та послуги застосовувати курс у розмірі 1,25 російського рубля за одну українську гривню. При визначенні ціни в українських гривнях здійснювати округлення до цілих одиниць у більшу сторону», — йдеться у «документі».



Також наголошується, що «кредитні організації до 6 вересня включно здійснюють безготівкову конвертацію готівкової гривні за курсом 1,5 рубля за одну гривню».



«Держбанк до 7 вересня включно проводить безготівкову конвертацію української гривні, інкасованої у філій іноземних банків, у російський рубль за курсом 1,50 російських рублів за 1 гривню», — заявили в «ЛНР».



«Постанова» набирає чинності з 5 вересня.



Раніше застосовувався курс 1,5 рубля за гривню, а перед цим — два рублі за одну гривню.



Зазначимо, що таке саме рішення ухвалили й в угрупуванні «ДНР». Очільник «ДНР» Денис Пушилін вніс зміни до порядку використання готівкової української гривні на підконтрольній угрупуванню території. Згідно з текстом, встановлюється «офіційний» курс у розмірі 1,25 російського рубля за одну українську гривню.