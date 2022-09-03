Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів», загинула дитина

Сьогодні вдень росіяни обстріляли Дніпропетровську область із «Ураганів», під удар потрапили житлові будинки, є жертви серед мирних мешканців. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«У Зеленодольську росіяни вбили 9-річного хлопчика… Після обіду вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду із "Ураганів". Попередньо 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість – важкі…» – написав він у своєму Тelegram-каналі.



Він додав, що у Зеленодольську зазнали руйнування 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджено будинки.