В оккупированной Новой Каховке в результате ударов ВСУ рухнул мост

Каховский мост через Днепр обрушился в результате ударов украинских военных. Об этом написал в Twitter независимый расследователь Бенджамин Питте и опубликовал спутниковый снимок моста.



«Мост Новокаховской плотины обрушился из-за многочисленных украинских ударов. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден», — сообщил Питте.

Спутниковый снимок Каховского моста через Днепр. Фото: twitter.com/COUPSURE

В Тelegram-канале ВСУ подтвердили информацию о падении моста.



«Каждый мост и переправа в Херсонской области под огневым контролем ВСУ», — подчеркивается в сообщении.