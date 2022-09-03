В окупованій Новій Каховці внаслідок ударів ЗСУ впав міст

Каховський міст через Дніпро обрушився внаслідок ударів українських військових. Про це написав у Twitter незалежний розслідувач Бенджамін Пітте та опублікував супутниковий знімок мосту.



«Міст Новокаховської греблі обрушився через численні українські удари. Залізничний міст не обвалився, але дуже пошкоджений», — повідомив Пітте.

Супутниковий знімок Каховського мосту через Дніпро. Фото: twitter.com/COUPSURE

У Тelegram-каналі ЗСУ підтвердили інформацію про падіння мосту.



«Кожен міст і переправа на Херсонщині під вогневим контролем ЗСУ», — наголошується в повідомленні.