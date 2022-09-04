500 объектов культурного наследия разрушены или повреждены в Украине — министр

500 объектов культурного наследия в Украине получили повреждения или полностью разрушены. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в ходе телемарафона.



«На сегодняшний день 500 объектов культурного наследия Украины получили повреждения или были полностью разрушены, как, например, Мариупольский театр или музей в Сковородиновке, или музей в Иванкове», — рассказал министр.



По словам Ткаченко, в Нацбанке открыт счет для восстановления культурных объектов. В нем есть конкретные данные, на какой объект собираются средства.



«Одним из первых донаторов был Святослав Вакарчук… Святослав внес средства на музей в Сковородиновке, целенаправленно разрушенный ракетой с российского самолета», — отметил Ткаченко.