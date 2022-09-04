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500 объектов культурного наследия разрушены или повреждены в Украине — министр

04 сентября 2022, 14:03

500 объектов культурного наследия разрушены или повреждены в Украине — министр

500 объектов культурного наследия в Украине получили повреждения или полностью разрушены. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в ходе телемарафона.

«На сегодняшний день 500 объектов культурного наследия Украины получили повреждения или были полностью разрушены, как, например, Мариупольский театр или музей в Сковородиновке, или музей в Иванкове», — рассказал министр.

По словам Ткаченко, в Нацбанке открыт счет для восстановления культурных объектов. В нем есть конкретные данные, на какой объект собираются средства.

«Одним из первых донаторов был Святослав Вакарчук… Святослав внес средства на музей в Сковородиновке, целенаправленно разрушенный ракетой с российского самолета», — отметил Ткаченко.

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