500 об'єктів культурної спадщини зруйновано або пошкоджено в Україні — міністр

500 об'єктів культурної спадщини в Україні зазнали пошкоджень або повністю зруйновані. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко під час телемарафону.



«На сьогодні 500 об'єктів культурної спадщини України зазнали пошкоджень або були повністю зруйновані, як, наприклад, Маріупольський театр чи музей у Сковородинівці, чи музей в Іванкові», — розповів міністр.



За словами Ткаченка, у Нацбанку відкрито рахунок для відновлення культурних об'єктів. У ньому є конкретні дані, який об'єкт збираються кошти.



«Одним із перших донаторів був Святослав Вакарчук… Святослав вніс кошти на музей у Сковородинівці, цілеспрямовано зруйнований ракетою з російського літака», — зазначив Ткаченко.