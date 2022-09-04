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Украинские военные освободили от оккупантов село в Донецкой области

04 сентября 2022, 18:37

Украинские военные освободили от оккупантов село в Донецкой области

Бойцы Национальной гвардии и территориальной обороны деоккупировали село Озерное Донецкой области. Украинские военные записали об этом видеообращение и опубликовали его в соцсетях.

В видео бойцы сообщают, что стрелковый батальон Национальной гвардии вместе с 63-м батальоном 103-й бригады территориальной обороны освободили населенный пункт Озерное на Донетчине.

«Тем самым доказали росгвардии, куда им надо идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю кусочек за кусочком, село за селом. За нами победа, слава Украине!» — подчеркнул в видеообращении украинский военный.

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