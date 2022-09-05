ЗСУ відбили атаку на Авдіївському та Бахмутському напрямках — Генштаб

05 вересня 2022, 09:15

ЗСУ відбили атаку на Авдіївському та Бахмутському напрямках — Генштаб

Збройні сили України за добу відбили атаку російських сил на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні.

«Підрозділи наших військ успішно відобразили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також у районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку», – йдеться у повідомленні.

Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів, спрямованих на поразку живої сили, бойової та спеціальної техніки та військових об'єктів.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ за минулу добу завдали ракетних ударів і зазнали вогняної поразки по пунктах управління різного рівня, складів з боєприпасами стратегічного рівня, районів зосередження бойової техніки та особового складу, районів зосередження та вогневих позиціях підрозділів артилерії.

«Внаслідок ефективної вогневої поразки по районах скупчення противника поблизу населених пунктів Семенівка та Куп'янськ Харківської області, російські окупанти зазнали втрат. Знищено один із польових складів з боєприпасами, живу силу противника, а також військову техніку. Втрати уточнюються», – розповіли у Генштабі.

Минулої доби війська РФ завдали 25 ракетних і більше 22 авіаційних ударів по військових і цивільних об'єктах на території України. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів – Харків, Дмитрівка, Костянтинівка, Зеленопілля, Зайцеве, Кодема, Соледар, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок та Безіменне.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та території Білорусі.

На Сіверському напрямку росіяни здійснили обстріл цивільної та військової інфраструктури понад 10 населених пунктів. Найбільше вогневого впливу зазнали Гасичівка, Янжулівка, Миколаївка, Михальчина Слобода Чернігівської області та Нововасильівка, Нова Гута, Середина-Буда, Бачевськ, Яструбине та Смоліне Сумської області.

На Харківському напрямку російські війська завдали удару в районах населених пунктів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщова, Соснівка, Уди, Російські Тишки, Розплідник, Російська Лозова, Слобожанське, Момотове, Петрівка, Байрак, Гусарівка, Чепіль та Мосьпанове. Задіяли БПЛА для коригування вогню артилерії.

На Слов'янському напрямку обстрілялися населені пункти Краснопілля, Дібрівне, Вернопілля та Богородичне. За населеним пунктом Дмитрівка завдано авіаудару.

На Краматорському напрямку противник здійснив обстріл у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного.

На Бахмутському напрямку сили РФ обстріляли райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут та Миколаївка. Крім того, нанесли авіаудар біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцева, Кодеми та Соледар.

На Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Авдіївка та Водяне.

На Новопавлівському напрямку війська РФ активних наступальних дій не проводили, натомість обстрілювали райони населених пунктів Новомихайлівка, Парасковіївка, Керменчик та Времівка.

На Запорізькому напрямку росіяни обстріляли райони Новополя та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку сили РФ ведуть оборонні дії, здійснили обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Кисельівка, Кобзарці, Біла Криниця, Андріївка, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка, Петрівка. Російським авіаударом зазнали райони Березнегуватого, Безіменного, Великого Артакового, Сухого Ставка та Білого Колодязя. Для коригування вогню сили РФ задіяли БПЛА.

Президент Володимир Зеленський у неділю повідомив , що українським військовим вдалося звільнити три населені пункти та просунутися на одному з напрямків фронту. Їхні назви він не повідомив.

Відомо, що українські військові звільнили село Озерне Донецької області та селище Високопілля на Херсонщині.

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