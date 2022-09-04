Зеленский рассказал об освобождении трех населенных пунктов на востоке и юге страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня украинским военным удалось освободить три населенных пункта и продвинуться на одном из направлений фронта. Об этом он сказал в вечернем видеообращении 4 сентября.



«Провел сегодня новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Хоть воскресенье, но выходных на войне не бывает. Докладывали Главнокомандующий Вооруженными Силами, командующие оперативными направлениями, руководитель разведки. Хорошие были доклады», — рассказал президент.



Он поблагодарил бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые освободили сегодня населенный пункт в Донецкой области.



«54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты. Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон — благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства», — отметил Зеленский.





Ранее сообщалось, что в воскресенье, 4 сентября, украинские военные освободили село Озерное Донецкой области и поселок Высокополье на Херсонщине.