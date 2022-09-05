В оккупированном Мариуполе набирает обороты сопротивление — горсовет

В захваченном российскими войсками Мариуполе набирает обороты сопротивление. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.



«Жители неудовлетворены оккупационными властями. Все больше фиксируют движение вражеской техники, сообщают об изменниках и подчеркивают, что Мариуполь – это Украина», — говорится в сообщении.

Также Мариупольский горсовет призвал продолжать сообщать о коллаборантах, перемещениях оккупантов, нахождении их техники, а также присоединяться к сопротивлению с помощью специального Telegram-бота.

Ранее в пресс-службе ГБР сообщили, что бывшего украинского пограничника, сбежавшего из Мариуполя в РФ после начала российской военной агрессии, заочно уведомили о подозрении в дезертирстве.