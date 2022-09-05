В окупованому Маріуполі набирає обертів спротив — міськрада

У захопленому російськими військами Маріуполі набирає обертів спротив. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.



«Жителі невдоволенні окупаційною владою. Все більше фіксують рух ворожої техніки, повідомляють про зрадників та наголошують, що Маріуполь – це Україна», — йдеться у повідомленні.

Також Маріупольська міськрада закликала продовжувати повідомляти про колаборантів, переміщення окупантів, зберігання техніки, а також приєднуватися до спротиву за допомогою спеціального Telegram-бота.

Раніше в прес-службі ДБР повідомили, що колишньому українському прикордоннику, який втік з Маріуполя в РФ після початку російської військової агресії, заочно повідомили про підозру у дезертирстві.