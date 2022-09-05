Еврокомиссия выделяет Украине 500 миллионов евро в рамках бюджетной поддержки

Европейская комиссия в понедельник подписала с Украиной новую программу бюджетной поддержки на сумму 500 миллионов евро.



Соглашение подписано на полях восьмого заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС, передает «Интерфакс-Украина».



От Украины документ подписан вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.



Согласно документу ЕС соглашается осуществить финансирование, а Украина соглашается принять финансирование такой меры бюджетной поддержки: «Уменьшение уязвимости и повышение продовольственной безопасности через поддержку пострадавшего населения и сельскохозяйственного производства в Украине».



Общая сметная стоимость этого мероприятия составляет 500 миллионов евро.

Кроме того, стороны подписали дополнительное соглашение между правительством и Еврокомиссией к соглашению о финансировании мероприятия «Программа ЕС по поддержке Украины в чрезвычайной ситуации».



Отмечается, что предложенные изменения включают в себя изменения в распределение ориентировочного бюджета, которые необходимо внести с учетом переоценки потребностей населения и возможностей исполнителей по их реализации.



Так, на 122 миллиона евро увеличится компонент бюджета на предоставление грантов за счет уменьшения компонентов на косвенное управление и закупки.