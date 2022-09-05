Єврокомісія виділяє Україні 500 мільйонів євро у рамках бюджетної підтримки

Європейська комісія у понеділок підписала з Україною нову програму бюджетної підтримки на суму 500 мільйонів євро.



Угода підписана на полях восьмого засідання Ради асоціації між Україною та ЄС, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



Від України документ підписано віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.



Згідно з документом, ЄС погоджується здійснити фінансування, а Україна погоджується вжити фінансування такого заходу бюджетної підтримки: «Зменшення вразливості та підвищення продовольчої безпеки через підтримку постраждалого населення та сільськогосподарського виробництва в Україні».



Загальна кошторисна вартість цього заходу складає 500 мільйонів євро.



Крім того, сторони підписали додаткову угоду між урядом та Єврокомісією до угоди про фінансування заходу «Програма ЄС щодо підтримки України у надзвичайній ситуації».



Зазначається, що запропоновані зміни включають зміни до розподілу орієнтовного бюджету, які необхідно внести з урахуванням переоцінки потреб населення та можливостей виконавців щодо їх реалізації.



Так, на 122 мільйони євро збільшиться компонент бюджету на надання грантів за рахунок зменшення компонентів на непряме управління та закупівлю.