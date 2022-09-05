В Харькове разоблачен пропагандист из оккупированной Горловки — Офис генпрокурора

В Харькове разоблачен пророссийский писатель-пропагандиста из оккупированной Горловки Донецкой области, отрицавший существование Украины. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

По данным следствия, горловский писатель год назад переехавший в Харьков, распространял материалы, в которых поддерживает действия России, а в марте во время интервью для российского канала литературный деятель псевдореспублик рассказал, что именно украинские военные 8 лет бомбили и уничтожали Донбасс. Подозреваемый также утверждал, по данным прокуратуры, что вооруженная агрессия РФ помогает урегулировать гражданский конфликт, потому что с 2014 года Украины как государства больше не существует.

В ОГПУ заявили, что при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры писателю поставлено в известность о подозрении в распространении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Ранее в Офисе генпрокурора собщили, что суд приговорил к 16 годам заключения завербованного спецслужбами РФ украинца, который сдавал координаты батальона «Азов» и проводил разведку для «ДНР».