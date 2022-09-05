У Харкові викрито пропагандиста з окупованої Горлівки — Офіс генпрокурора

05 вересня 2022, 14:40

У Харкові викрито пропагандиста з окупованої Горлівки — Офіс генпрокурора

У Харкові викрито проросійського письменника-пропагандиста з окупованої Горлівки Донецької області, який заперечував існування України. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, горлівський письменник, який рік тому переїхав до Харкова, поширював матеріали, в яких підтримує дії Росії, а в березні під час інтерв'ю для російського каналу літературний діяч псевдореспублік розповів, що саме українські військові 8 років бомбили і знищували Донбас. Підозрюваний, за даними прокуратури, стверджував, що озброєна агресія РФ допомагає врегулювати громадянський конфлікт, тому що з 2014 року України як держави більше не існує.

В ОГПУ заявили, що за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури письменнику повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, в яких міститься виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що суд засудив до 16 років ув'язнення завербованого спецслужбами РФ українця, який здавав координати батальйону «Азов» та проводив розвідку для угрупування «ДНР».

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