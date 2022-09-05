Обстрелы Донецка: горит газопровод в Куйбышевском районе, пострадавшая в Ленинском

В окрестностях Донецка горит газопровод. Скриншот

В Донецке в результате обстрела произошло возгорание газопровода в поселке Красный Пахарь в Куйбышевском районе города. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Эту информацию подтвердил и глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин. «Осколками посечена труба газопровода. Произошло возгорание», — отметил он.



Кроме того, Кулемзин сообщает, что в результате обстрела Ленинского района Донецка ранена женщина 1971 года рождения. Ее госпитализировали в больницу № 9.



Отмечается, что в результате обстрела Ленинского района в четырех частных домах повреждены кровля и остекление.



Также в «ДНР» заявили, что в результате обстрела Кировского района пострадали два многоквартирных и три частных дома. Повреждения получили фасады, остекление, кровля.