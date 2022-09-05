Обстріли Донецька: горить газопровід у Куйбишевському районі, є постраждала у Ленінському

На околиці Донецька горить газопровід. Скріншот

У Донецьку внаслідок обстрілу сталося загоряння газопроводу у селищі Красний Пахар у Куйбишевському районі міста. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Цю інформацію підтвердив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін. «Уламками посічено трубу газопроводу. Сталося спалах», - зазначив він.



Крім того, Кулемзін повідомляє, що внаслідок обстрілу Ленінського району Донецька поранено жінку 1971 року народження. Її госпіталізували до лікарні №9.



Зазначається, що внаслідок обстрілу Ленінського району у чотирьох приватних будинках пошкоджено покрівлю та скління.



Також у «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілу Кіровського району постраждали два багатоквартирні та три приватні будинки. Ушкодження отримали фасади, скління, покрівля.