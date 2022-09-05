В ВСУ рассказали о состоянии мостов и пантонных переправ на юге Украины

Стратегические мосты в Херсонской области непригодны для проезда тяжелой техники, уничтожены также три понтонные переправы оккупантов. Об этом сообщила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.



Она отметила, что ВСУ держут под огневым контролем мосты в южной части страны, потому как украинские военные, по словам Гуменюк, не являются разрушителями и не уничтожают инфраструктуру, но и не предоставляют оккупантам возможности использовать конструкции в своих интересах.

«То есть те удары, которые были нанесены по объектам, достаточно красноречивы, чтобы эти объекты не использовались. Но оккупанты продолжают это делать, несмотря на то, что это связано с риском для жизни. Они продолжают попытки переправлять на грани риска тяжелую технику и боеприпасы. Следствием чего и явилось разрушение определенных секций (Каховского моста), поскольку они не выдержали этой нагрузки», - заявила Гуменюк, отметив, что на данный момент все мосты непроездные и именно поэтому российские войска настраивают альтернативные пути - паромные, понтонные и баржовые переправы, но и их ВСУ тоже держит под огневым контролем.



Наталья Гуменюк сообщила, что уже три понтонных переправы были уничтожены ВСУ.



В тоже время оккупанты Херсонщины сообщили, что Антоновский мост в аварийном состоянии, но он не рухнул.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) спрогнозировали, что контрнаступление ВСУ на юге и востоке Укрианы будет менять скорость с каждым днем.