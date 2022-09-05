У ЗСУ розповіли про стан мостів та пантонних переправ на півдні України

05 вересня 2022, 15:54

У ЗСУ розповіли про стан мостів та пантонних переправ на півдні України

Стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки, знищено також три понтонні переправи окупантів. Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що ЗСУ тримають під вогневим контролем мости у південній частині країни, бо українські військові, за словами Гуменюк, не є руйнівниками та не знищують інфраструктуру, але й не надають окупантам можливості використовувати конструкції у своїх інтересах.

«Тобто ті ураження, які було завдано по об’єктах, достатньо красномовні, щоб ці об’єкти не використовувались. Але окупанти продовжують це робити, незважаючи на те, що це пов’язано з ризиком для життя. Вони продовжують спроби переправляти на межі ризику важку техніку і боєприпаси. Наслідком чого і стало руйнування певних секцій (Каховського мосту), оскільки вони не витримали цього навантаження», - заявила Гуменюк, зазначивши, що на даний момент усі мости на півдні непроїзні і саме тому російські війська налаштовують альтернативні шляхи - поромні, понтонні та баржеві переправи, але й їх ЗСУ також тримає під вогневим контролем.

Наталія Гуменюк повідомила, що вже три понтонні переправи було знищено ЗСУ.

Водночас окупанти Херсонщини повідомили, що Антонівський міст в аварійному стані, але він не звалився.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) спрогнозували, що контрнаступ ЗСУ на півдні та сході Укриани змінюватиме швидкість з кожним днем.

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