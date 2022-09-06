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Украина вернула тела ещё 25 погибших военных

06 сентября 2022, 14:11

Украина вернула тела ещё 25 погибших военных

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных, в Украину возвращены тела еще 25 своих военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

Операция состоялась при сотрудничестве уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко и силовых структур Украины.

Сообщается, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

19 августа, напомним, уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщал, что Украине удалось вернуть тела 522 погибших военных, которые были в списках пропавших без вести.


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