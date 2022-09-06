Україна повернула тіла ще 25 загиблих військових

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових, в Україну повернуто тіла ще 25 військових. Про це повідомили у прес-службі Мінреінтеграції.

Операція відбулася за співпраці уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка та силових структур України.

Повідомляється, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

19 серпня, нагадаємо, уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомляв, що Україні вдалося повернути тіла 522 загиблих військових, які були у списках зниклих безвісти.





