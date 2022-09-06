Шестерым участникам группировки «ДНР» объявили о подозрении в госизмене

Правоохранители сообщили о подозрении шестерым участникам так называемой группировки «ДНР». Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.



Отмечается, что в апреле 2014 года фигуранты принимали участие в захвате админздания Горловского городского управления Главного управления МВД Украины в Донецкой области.



Всем шестерым полицейские сообщили о подозрении по ч.1 ст.111 («Государственная измена») и ч.2 ст.260 («Участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования») УК Украины.



«На базе захваченного административного здания милиции дислоцировались 30 боевиков, входивших в состав силового блока так называемой «ДНР». Ее участники незаконно лишали свободы и удерживали граждан Украины, в частности, проукраинских активистов и военнопленных», - сообщили в Нацполиции и добавили, что подозреваемы являются бывшими правоохранителями и представителями местных властей. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.

Вчера, 5 августа, в Офисе генпрокурора заявили, что командующему оккупационной армией группировки «ЛНР» сообщено о подозрении в умышленных действиях по изменению границ Украины, которые привели к гибели людей.