МАГАТЕ підтвердило розміщення Росією військової техніки та персоналу на Запорізькій АЕС

Члени місії Міжнародного агентства з атомної енергії підтвердили, що Росія розмістила військовий персонал, транспортні засоби та обладнання у різних місцях Запорізької АЕС. Про це йдеться в оприлюдненому звіті МАГАТЕ щодо результатів місії на ЗАЕС.



Місія зафіксувала, зокрема, кілька військових вантажівок на першому поверсі турбінних залів в енергоблоках №№1,2, а також присутність експертної групи «Росатома».



«МАГАТЕ вважає, що присутність старшого технічного персоналу може призвести до втручання у нормальну роботу операційного керівництва та створити потенційне тертя у контексті процесу прийняття рішень», – наголошується у звіті.



Там також йдеться, що під час місії її бригада стала свідком обстрілів у районі ЗАЕС, зокрема 3 вересня.



Більше того, команда спостерігала пошкодження у різних місцях на майданчику ЗАЕС, у тому числі поблизу будівель реакторів, спричинені роботою військової техніки.



В агентстві наголосили, що військова техніка та перестрілки підривають спроектовану систему фізичного захисту ядерного об'єкта.