«ЛНР»: В стихийных могилах в Рубежном найдены останки 238 человек

В захваченном российскими силами Рубежном извлекли из стихийных могил останки 238 человек. Об этом сообщает сепаратистский сайт «ЛИЦ».



В группировке «ЛНР» уверяют, что в Рубежном работает группа, которая разыскивает захоронения, а также идентифицирует погибших.



«С 25 июля по 6 сентября извлечены из стихийных захоронений в Рубежном останки 238 мирных жителей города», — утверждают в «ЛНР».



Также сообщается, что сейчас работы идут на пустыре, где, по данным местных жителей, могут быть похоронены около 60 человек. Часть из них — это погибшие на улицах, еще часть — умершие в больнице. Их не было возможности «вывозить и хоронить на кладбище из-за постоянных обстрелов».



Ранее сообщалось, что в Рубежном извлекли из стихийных могил останки 206 человек.