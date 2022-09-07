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«ЛНР»: В стихийных могилах в Рубежном найдены останки 238 человек

07 сентября 2022, 11:21

«ЛНР»: В стихийных могилах в Рубежном найдены останки 238 человек

В захваченном российскими силами Рубежном извлекли из стихийных могил останки 238 человек. Об этом сообщает сепаратистский сайт «ЛИЦ».

В группировке «ЛНР» уверяют, что в Рубежном работает группа, которая разыскивает захоронения, а также идентифицирует погибших.

«С 25 июля по 6 сентября извлечены из стихийных захоронений в Рубежном останки 238 мирных жителей города», — утверждают в «ЛНР».

Также сообщается, что сейчас работы идут на пустыре, где, по данным местных жителей, могут быть похоронены около 60 человек. Часть из них — это погибшие на улицах, еще часть — умершие в больнице. Их не было возможности «вывозить и хоронить на кладбище из-за постоянных обстрелов».

Ранее сообщалось, что в Рубежном извлекли из стихийных могил останки 206 человек.

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