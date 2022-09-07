«ЛНР»: У стихійних могилах в Рубіжному знайдено останки 238 людей

У захопленому російськими силами Рубіжному витягли зі стихійних могил останки 238 людей. Про це повідомляє сепаратистський сайт «ЛИЦ».



В угрупуванні «ЛНР» запевняють, що в Рубіжному працює група, яка розшукує поховання, а також ідентифікує загиблих.



«З 25 липня по 6 вересня вилучено зі стихійних поховань у Рубіжному останки 238 мирних жителів міста», — стверджують у «ЛНР».



Також повідомляється, що зараз роботи йдуть на пустирі, де, за даними місцевих жителів, може бути поховано близько 60 людей. Частина з них — це загиблі на вулицях, ще частина — померлі у лікарні. Їх не було можливості «вивозити та ховати на цвинтарі через постійні обстріли».



Раніше повідомлялося, що в Рубіжному витягли зі стихійних могил останки 206 людей.