Во Львовской области развернут дополнительные 50 тысяч мест для переселенцев

Во Львовской области готовятся к возможному увеличению количества переселенцев в зимний период. Потому в области разворачивают дополнительные 50 тысяч мест. Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает «Суспільне».



По его словам, сейчас в области живет официально зарегистрированных 250 тысяч переселенцев, реальное количество - около 450 тысяч. Зимой же во Львовскую область могут переехать еще до 100 тысяч человек из других областей.



«Ремонтируем общежития заведений профтехобразования, которые до сих пор не использовали, обустраиваем дополнительные места в гериатрических пансионатах, психоневрологических диспансерах и других заведениях, пригодных для длительного проживания», - говорит он.



Как рассказала во время онлайн-встречи с Максимом Козицким руководительница Подкарпатского воеводства Эва Лениарт, Польша будет содействовать Львовщине с гуманитарной помощью.