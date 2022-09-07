В «ДНР» заявили о ранении четырех человек

В результате военных действий получили ранения четверо жителей оккупированной части Донецкой области. Об этом заявили в группировке «ДНР».



Так, глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько сообщил о ранении в ходе обстрела мужчины и женщины в поселке Гольмовский Никитовского района.



«Мэр» Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Кировском районе обстрелом ранен мужчина 1971 года рождения, а мужчина 1988 года рождения получил травматическую ампутацию стопы и осколочные ранения в результате подрыва на мине «Лепесток».